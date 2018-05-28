أسامة كمال يكشف سبب رفضه تولي مسؤولية إحدى الوزارات



كشف الإعلامي أسامة كمال، عن سبب رفضه تولي مسئولية إحدى الوزارات، قائلًا إنه عرض عليه ولكنه رفض، موضحًا: "مكنتش قدها".



وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنبن، ساخرًا أنه قادر على إدارة وزارة الداخلية، معقبًا: "دي في دمي، الوقت إللي كان فيه الإعلاميين ماشيين بحراسة أنا ماكنش معايا سواق".



وأوضح أن هذه المناصب تحتاج إلى مدير متميز، متابعًا: "وأنا مش مدير شاطر،أنا عندي شركة صغيرة بديرها ومطلعين عنيا، ومتمردين عليا، الإدارة تحتاج إلى خلع قلب وأنا مبعرفش، أنا مش الشخص الملائم إنه يدير حاجة يملكها الناس".

