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أسامة كمال يكشف سبب رفضه تولي مسؤولية إحدى الوزارات

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:29 م
أسامة كمال يكشف سبب رفضه تولي مسؤولية إحدى الوزارات
أسامة كمال
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أمنية فوزي
 

كشف الإعلامي أسامة كمال، عن سبب رفضه تولي مسئولية إحدى الوزارات، قائلًا إنه عرض عليه ولكنه رفض، موضحًا: "مكنتش قدها".

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنبن، ساخرًا أنه قادر على إدارة وزارة الداخلية، معقبًا: "دي في دمي، الوقت إللي كان فيه الإعلاميين ماشيين بحراسة أنا ماكنش معايا سواق".

وأوضح أن هذه المناصب تحتاج إلى مدير متميز، متابعًا: "وأنا مش مدير شاطر،أنا عندي شركة صغيرة بديرها ومطلعين عنيا، ومتمردين عليا، الإدارة تحتاج إلى خلع قلب وأنا مبعرفش، أنا مش الشخص الملائم إنه يدير حاجة يملكها الناس".
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