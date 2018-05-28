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عاجل - تشكيل تونس لمواجهة البرتغال.. "النقاز" أساسيا ومعلول بديلا

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:48 م
عاجل - تشكيل تونس لمواجهة البرتغال.. النقاز أساسيا ومعلول بديلا
تونس
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الفجر الرياضي
 

أعلن نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيل الأساسي لنسور قرطاج، للمباراة الودية أمام البرتغال، والتي تنطلق في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب بلدية براجا، استعدادا لمنافسات كأس العالم روسيا 2018.

 

ويتواجد  حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك في التشكيل الأساسي لتونس، في حين فضل نبيل معلول، إراحة ظهير أيسر الاهلي علي معلول، حيث يجلس على دكة البدلاء.

 

ويتكون تشكيل تونس لمواجهة البرتغال من: معز، مرياح، بن علوان،  النجاز، الحدادي، فرجاني الساسي، السخيري، السليتي، الخاوي، البدري، صابر خليفة.

 

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