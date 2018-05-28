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بث مباشر برنامج "رامز تحت الصفر" لـ رامز جلال على MBC مصر (شيكابالا)

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:55 م
بث مباشر برنامج رامز تحت الصفر لـ رامز جلال على MBC مصر (شيكابالا)
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الفجر الرياضي
 
تنطلق بعد قليل، حلقة جديدة من برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة mbc مصر.

ويحل اليوم الكابتن حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلى، ضيفًا على الحلقة.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.
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