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أزمة سياسية تبعد نيمار عن مانشستر سيتي

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:51 م
أزمة سياسية تبعد نيمار عن مانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 

لا يزال الدولي البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يثير جدلاً كبيراً حول مستقبله المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وقالت صحيفة "10 سبورت" إن فرصة انتقال نيمار إلي مانشستر سيتي ستكون مستحيلة، بسبب الخلافات السياسية، حيث لن توافق إدارة باريس المملوكة لناصر الخليفي القطري على نقل نيمار إلي مانشستر سيتي المملوك لإدارة إماراتية.


واشارت الصحيفة إلي أن نيمار ارتبط بالرحيل عن باريس سان جيرمان إلي ريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي الإنجليزي لكنه هذه الأنباء سوف تبعده عن الانضمام للسيتي.


ويسعي بيريز رئيس نادي ريال مدريد، للتعاقد مع نيمار في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي في الصيف المقبل.

 

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