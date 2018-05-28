عبد الفضيل: متعب لو رحل عن الأهلي لأي فريق في مصر سيعاني نفسيا

قال شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلي السابق، إنه يتمنى عودة عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، للقلعة الحمراء مرة أخرى، حتى يختم اللاعب مشواره مع الأحمر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "متعب لو رحل عن الأهلي لأي نادي في مصر سيعاني نفسيا".

وأردف: "متعب تعود على معاملة خاصة في الأهلي، وإذا كان قادرا من الناحية البدنية على الاستمرار، عليه اختيار النادي الذي يلعب له بكل عناية".