رجل يشوه وجه مديرة إحدى فروع "ماكدونالدز" بأمريكا.. والسبب غير متوقع!

تبحث الشرطة الأمريكية عن رجل رمى قهوة ساخنة في وجه مديرة أحد فروع مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في ولاية واشنطن الأمريكية، بسبب غضبه من ثمن المشروب.





وبحسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الرجل ذهب إلى المطعم في الصباح وطلب كوب من القهوة الساخنة، حيث قال المحققون إن الرجل غضب بسبب ارتفاع ثمن المشروب الذي وصل قيمته إلى 97 دولارا.





وسكب الرجل القهوة في "كوب حراري"، وطالب المديرة بإعادة ملء الكوب مرة أخرى، ولكنها رفضت ذلك وطلبت منه مغادرة المطعم.



