استجابة لـ"الفجر".. "التعليم" تنعي وفاة طالب "مبارك كول" وتفتح تحقيق في الواقعة

نعت وزارة التربية والتعليم الطالب مكاريوس شكري ناروز صليب، الطالب بمدرسة ٦ أكتوبر للتعليم المزدوج الذي وافته المنية عقب سقوط الأسانسير به هو وأحد عمال شركة همتو للصناعات الغذائية بأبو رواش أثناء تدريبه في الشركة كأحد طلاب التعليم المزدوج.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى رد رسمي لـ"الفجر" أنها سوف تعمل علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.





وقال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن تقرير الواقعة بالكامل سوف يكون على مكتبه صباح غدًا الثلاثاء، ووجه بفتح تحقيق موسع في ملابساته لكي نحفظ حقوق الطالب الفقيد الجنائية والتأمينية، ولكي تتخذ الخطوات التي تضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث المفجعة لطلابنا.





وسيطرت حالة من الحزن على عائلة الطالب ماريكوس مينا البالغ من العمر 15 عامًا بمدرسة مبارك كول، وذلك بعدما أصيب في حادث في أثناء تدريب له فى أحد المصانع التابعة للمدرسة يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاته.





وتواصلت "الفجر" مع مينا شكري شقيق الطالب، والذي أكد أن ماريكوس كان فى تدريب تابع للمدرسة فى مصنع إميتو بأبو رواش وأثناء التدريب طلب منه أن يقوم بتصليح بعض الاعطال فى الاسانسير وأثناء التصليح وقع به الاسانسير مما أدي الي حدوث انفجار فى المخ.



