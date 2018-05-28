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احتفظي بالفينو طريًا أطول فترة ممكنة بهذه الطرق

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:19 م
احتفظي بالفينو طريًا أطول فترة ممكنة بهذه الطرق
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العيش الفينو من أكثر أنواع الخبز الذي يتلف سريعًا يتعفن إذا ترك لفترة طويلة، ولكن يمكنكِ الحصول عليه طريًا لفترة أطول من خلال الطرق التالية:-

1. لا تضعيه في الثلاجة:
هي من أسوأ الأماكن الذي يمكنك تخزين الفينو بها نظرًا لأن جزئيات النشا داخل الخبز تتفاعل بسرعة أكبر في درجة حرارة الثلاجة ما يؤدي إلى تلفه وتعفنه تمامًا.

2. احتفظي به في درجة حرارة الغرفة:
الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بعيش الفينو على مدار اليوم هى تركه في درجة حرارة الغرفة، فهي تُمثل بيئة مناسبة لتحصلي على أفضل قوام لكل من القشرة واللبابة، ولكن لا تتركيه مُعرضًا للهواء يفضل أن تُخصصي له صندوقًا داخله قطعه من القماش بها مجموعة ثقوب واحتفظي به في داخلها، أو تخصيص حقيبة من القماش. وإذا لم يتوافر أى من هذه الحلول، فكل ما عليك فعله هو تغليف العيش في كيس من أكياس البلاستيك الصديقة للبيئة أو ورق لف الطعام، وأبعديه تمامًا عن أشعة الشمس والحرارة المرتفعة.

3. خزنيه في الفريزر:
تخزين الفينو في الفريزر يضمن لكِ أيضًا بقاءه لأطول فترة ممكنة وليس على مدار اليوم فقط، فهو يمنع تعفنه تمامًا لأن درجة حرارة الفريزر تعمل على وقف تفاعل جزيئات النشا داخله، وتجعل العيش أيضًا في أفضل حالة عند تسخينه وكأنه طازج. كل ما عليكِ فعله هو استخدام الأكياس البلاستيكية أو ورق لف الطعام وإحكامها جيدًا وعند الاستخدام أخرجيه من الفريزر واتركيه يفك قليلًا أو ضعيه في الميكروويف لأقل من دقيقة وهنا يجب عليكِ استخدامه مباشرة.
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