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ميسي يحدد وجهته القادمة بعد الرحيل عن برشلونة

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:29 م
ميسي يحدد وجهته القادمة بعد الرحيل عن برشلونة
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الفجر الرياضي
 

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن فريقه القادم عقب الرحيل عن قلعة البلوجرانا في المستقبل.


وأكد ميسي خلال تصريحاته على إنه يريد العودة للعب في نادي نيويلز أولد بويز الذي يوجد في روزاريو ، مسقط رأسه بالأرجنتين.


واشار ميسي إلي إنه يأمل في إعادة لم الشمل في يوم من الأيام مع نادي نيويلز أولد بويز، حتى لو كان مجرد اجتماع قصير أو لفترة قصيرة.


وقال ميسي نصاً: أقول دائماً إنني أريد أن ألعب يوما ما في الأرجنتين مع فريقي السابق ، لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك ،أود أن أعيش ذلك لمدة ستة أشهر على الأقل ، لكنك لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث."

 

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