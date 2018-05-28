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مقتل 86 شخصا واعتقال 7 آلاف آخرين جراء حملة مكافحة المخدرات ببنجلاديش

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:21 م
مقتل 86 شخصا واعتقال 7 آلاف آخرين جراء حملة مكافحة المخدرات ببنجلاديش
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مسئولون بنغال، اليوم الإثنين، أن الشرطة قتلت 86 شخصا على الأقل واعتقلت نحو 7 آلاف آخرون منذ شن حملة لمكافحة تجارة المخدرات الشهر الجاري.

وقال مسئولون حكوميون - حسبما ذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية - إن رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة وافقت على حملة مكافحة المخدرات أوائل الشهر الجاري لمعالجة انتشار أقراص المخدر المعروف باسم "يا با" - حيث إن الميثامفيتامين معروف على نطاق واسع في آسيا - والتي تقدر قيمتها بـ3 مليار دولار سنويا.

وقال مسئول رفيع بالشرطة البنغالية ديفداس بهاتاشاريا - في تصريجات للصحفيين - إنه "في الآونة الأخيرة زاد الإتجار في المخدرات ونشعر على أنه يجب على الأشخاص الانتباه وتحفيزهم لاتخاذ إجراء ضده"، مشيرا إلى أن العملية ستستمر حتى يتم استئصالها بشكل كامل.

يذكر أن مصدر المخدرات يأتي من شمال شرق ميانمار حيث يتم تهريبه إلى بنجلاديش المجاورة.

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