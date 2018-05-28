تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأثنين 28/5/2018

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأثنين، بنحو جنيهين، ليسجل عيار 21 الأكثر سعر 648 جنيهًا للجرام.





وبلغ عيار 18 نحو 555 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 741 جنيهًا، وعيار 22 نحو 659 جنيهًا، وعيار 14 نحو 431 جنيهًا، وعيار 12 بنحو 351 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5184 جنيها.