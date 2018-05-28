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عبد الفضيل: أؤيد التجديد لكوبر عام واحد فقط

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:18 م
عبد الفضيل: أؤيد التجديد لكوبر عام واحد فقط
كوبر
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أحمد عبد الحفيظ
 

قال شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلي السابق، إنه يرفض فكرة تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، لأكثر من عام.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أؤيد التجديد لكوبر عام واحد فقط بعد المونديال".

 

وأكمل: "أتوقع تألق تريزيجيه ورمضان صبحي في كأس العالم مع المنتخب، كما أن المنتخب من الوارد أن يتخطى الدور الأول".

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