مصادر بـ"تعليم الجيزة" تكشف عن درجات تنسيق الثانوية للعام المقبل
الإثنين 28/مايو/2018 - 06:24 م
ريم محمود
كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل سوف يتراوح القبول فيه من 200 إلى 210 درجة.
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه سوف يقل عن العام الماضي، بسبب أن مجموع الشهادة الإعدادية قد قل من 300 درجة الى 280 درجة، مشيرًا الى أن القرار الرسمي يصدر من محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي بعد اجتماعات مكثفة مع مديرة التعليم بالجيزة الهام أحمد، على أن يتم الإعلان رسميًا عن درجات قبول التنسيق الشهر المقبل.
وكانت قد اعتمدت محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية أمس بنسبة نجاح 82% ووصل عدد الطلاب الحاصلون على الدرجة النهائية 71 طالبا.