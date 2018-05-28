داعية إسلامي يوضح حكم من مات وعليه صيام



وأشار "صبري"، خلال برنامج "فتاوى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن من يصوم تلك الأيام التي على المتوفي تكون بعد انقضاء رمضان، موضحًا أنه يمكن لأكثر من شخص أن يجتمعوا لقضاء الأيام التي على المتوفي.



قال أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن من يمت وعليه صيام، فعلى أولياء الدم له أن يصوموا عنه هذه الأيام، كالزوجة، أو الابن، أو الابنة، أو الأم.