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داعية إسلامي يوضح حكم من مات وعليه صيام

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:23 م
داعية إسلامي يوضح حكم من مات وعليه صيام
أحمد صبري
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هدى عبدالرازق
 
قال أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن من يمت وعليه صيام، فعلى أولياء الدم له أن يصوموا عنه هذه الأيام، كالزوجة، أو الابن، أو الابنة، أو الأم.

وأشار "صبري"، خلال برنامج "فتاوى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن من يصوم تلك الأيام التي على المتوفي تكون بعد انقضاء رمضان، موضحًا أنه يمكن لأكثر من شخص أن يجتمعوا لقضاء الأيام التي على المتوفي.
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