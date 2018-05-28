شوبير والعدل وسارة سلامة في افتتاح أكبر صالة لمشاهدة مباريات كأس العالم بالشيخ زايد (صور)

شارك عدد من نجوم الفن والرياضة، أول أمس، في افتتاح أكبر صالة لمشاهدة مباريات كأس العالم بالشيخ زايد بـPark Avenue ، حيث تم التجربة الأولى لمشاهدة المباريات بعرض المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا التي جمعت بين فريقي ليفربول وريال مدريد.

وحرص الكابتن تامر بجاتو صاحب الشركة المالكة للمشروع على دعوة عدد كبير من مشاهير الرياضة والفن والمجتمع منهم الكابتن أحمد شوبير والمنتج والسيناريست مدحت العدل والفنان محمد الشقنقيري والفنانة سارة سلامة والمذيعة سارة فؤاد سراج وياسر الحريري والمصور أحمد كوتي.

عروض الحفل من تنظيم ياسر الحريري والتصوير والتوثيق لشركة كوتي ايمدجز.