محمود عبد الشكور: إعلان أحمد زكي الأفضل وسينما "مترو" ذكرتني بأفضل أفلامه

قال الناقد محمود عبد الشكور، لإن إعلان الفنان الراحل أحمد زكي هو الأفضل فكرة وتنفيذًا وفنًا وتأثيرًا، مؤكدًا أن المسافة شاسعة بالمقارنة مع الإعلانات الأخرى، مشيدًا الحملة الدعائية لمستشفى "500 500" لعلاج الأورام، للمخرج تامر محسن، والتي كان بطلها الفنان الراحل أحمد زكي.

وأضاف عبدالشكور، عبر حسابه على "فيس بوك"، "تميز إعلان زكي فنيًا لا ينفي عنصرين مهمين ساهما في النجاح: حب الناس لأحمد زكي بالأساس، وقد شاهدت هذا الحب عندما وضعت صورة زكي على سينما مترو، فاحتفى بها المارة، قبل أن يعرفوا أنها جزء من إعلان، والعنصر الثاني جمال ونبل فكرة أن يتحول حب فنانين لزميلهم إلى مشروع يفيد الناس ويساهم فى تخفيف آلامهم .. شكرًا أحمد زكي وصناع إعلانه".





وأعرب عن سعادته بالاستعانة بسينما "مترو"، في الإعلان لأنه ذكره بأفضل أفلام أحمد زكي، وهو فيكم "أرض الخوف"، فكتب: " طبعًا هما اختاروا سينما مترو فى إعلان أحمد زكي لأنها سينما عريقة ولها تاريخ، ولكني تذكرت أنها السينما التي شاهدت فيها أحد أفضل أفلام أحمد زكي في عرضه الأول وهو فيلم (أرض الخوف) من إخراج داوود عبد السيد، أسعدني امتلاء الصالة، وكانت مترو قاعة واحدة كبيرة، وتجاوب الجمهور مع الفيلم، ربما لأن معظم الحضور استقبلوا الفيلم كعمل عن تجارة المخدرات، وصراع المعلمين الكبار حولها، وحظى مشهد تصفية التجار على الشاطىء باهتمام خاص، لأن تنفيذه كان جيدًا، دور زكي في هذا الفيلم بالذات من أصعب وأفضل أدواره، والفيلم نفسه من أفضل أفلام داوود عبد السيد، سمعت وأنا اشاهد الإعلان أصوات إعجاب الجمهور الذي تفرج يومًا في مترو على (أرض الخوف) وكنت أحد هؤلاء.