عرض رسمي لثنائي بني سويف من المقاولون العرب

تقدم مسوؤلو نادي المقاولون العرب بعرض رسمي للحصول على خدمات ثنائي فريق بني سويف محمد مجلى لاعب وسط الملعب المهاجم ومصطفى صلاح الصفتي جوكر الفريق.

وتلقى مجلس إدارة بني سويف فاكسًا رسميًا من جانب إدارة ذئاب الجبل يطلب فيه تحديد المقابل المادي لبيع الصفتي ومجلى.

وكان الثنائى قد ظهرا بمستوى متميز خلال الموسم الماضى وساهما فى احتلال فريقهما المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى الدرجة الثانية .