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روما يرصد التعاقد مع نجم برشلونة

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:07 م
روما يرصد التعاقد مع نجم برشلونة
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الفجر الرياضي
 

يخطط نادي روما الإيطالي للتعاقد مع أليكس فيدال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق.


ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو، أن روما يدرس التعاقد مع فيدال لاعب وسط فريق برشلونة، واستغلال عدم قدرته على المشاركة الأساسية مع الفريق.


واشار الموقع إلي أن برشلونة حدد 12 مليون يورو قيمة صفقة بيع فيدال في الصيف الجاري، ولكن روما سيواجه منافسة قوية مع إشبيلية وفياريال واللذان أعلنا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.


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