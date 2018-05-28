خالد الجندي: تلقيت الكثير من الاتصالات لتنفيذ مبادرة مكتبات المواصلات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تلقى الكثير من الاتصالات لتنفيذ مبادرة افتتاح مكتبة للقراءة في المواصلات العامة، ومحطات المترو.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الفضل لفكرة إنشاء مكتبة في المواصلات العامة يرجع لله، ثم لسائق الأتوبيس الذي وضع استاند يشبه المكتبة الصغيرة بالأتوبيس، ووضع بداخله المصاحف، موضحًا أنه أخذ الفكرة وطورها حتى يستفاد المواطنون بكل القراءات.