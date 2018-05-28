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رئيس إنتر ميلان يطلب 400 مليون يورو لبيع "إيكاردي"

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:04 م
رئيس إنتر ميلان يطلب 400 مليون يورو لبيع إيكاردي
إيكاردي
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ريهام عبد المحسن
 
أكد إريك ثوهير رئيس إنتر ميلان الإيطالي بأن ماورو إيكاردي نجم الفريق لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 110 ملايين يورو للاستغناء عنه للأندية خارج إيطاليا و 400 مليون يورو للأندية المحلية.

وقال ثوهير في تصريحات لشبكة توب سكور نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "إيكاردي لديه بند بقيمة 110 مليون يورو للأندية الأجنبية وبالنسبة للأندية الإيطالية، يمكن أن يكون إيكاردي أكثر قيم إذا كان نادي في الدوري الممتاز يريد ضمه، فإن إنتر قد يطلب أيضا 200 أو 300 أو 400 مليون يورو".

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