كريم توضح حقيقة زيادة "أسعار" خدماتها خلال شهر رمضان

نفت شركة "كريم" لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية ما تردد عن زيادة أسعار خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن التغييرات في الأسعار تقتصر على ساعات الذروة.





وكان عدد من مستخدمي "كريم" أبدوا استيائهم عبر الصفحة الرسمية للشركة من تلاعب بعض السائقين بالتعريفة الخاصة بالرحلات، معللين بأن ذلك خلال شهر رمضان فقط.





وطالبت كريم عملائها بالتأكد أولًا من قيمة الرحلة أولًا من خلال التطبيق بداية وعند الوصول، وذلك قبل إجراء أي معاملات مادية مع الكباتن السائقين.



