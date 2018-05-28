موانئ دبي العالمية تستحوذ على "كوسموس أجنسيا ماريتيما"

أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم عن نجاحها بإغلاق صفقة الاستحواذ بالكامل على شركة "كوسموس أجنسيا ماريتيما أس. إيه.سي " مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة /سي إيه أم/ بمبلغ قيمته 315.7 مليون دولار أمريكي.





وكانت موانئ دبي العالمية و"أمدينو إنفستمنت هولدينغ" قد أعلنتا فى 18 مارس الماضي عن اتفاق يقضي باستحواذ موانئ دبي العالمية على 100 بالمائة من "سي إيه أم" ومقرها في البيرو وتملك أعمال خدمات لوجستية /نبتونيا أس إيه و تريتون ترانسبورت أس إيه/ وتقدم حلولا متكاملة لعملائها فيما يوفر قسم اللوجستيات منصة متكاملة من الحلول في الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية وتخزين المنتجات وتوزيعها بالإضافة إلى خدمات الشحن التي تسهل تطوير وتنفيذ مشاريع خاصة ضمن القطاع.





وعلاوة على الخدمات البحرية واللوجستية التي توفرها مجموعة كوسموس فإنها تملك أيضا حصة 50 بالمائة في "ترمينالز بورتواريوس يورواندينوس أس إيه" في ميناء "بايتا" .





وذكرت موانئ دبي انه من شأن هذه الخطوة توسعة انتشار موانئ دبي العالمية في البيرو من خلال إضافة خدمات لوجستية متكاملة إلى أنشطتها في محطة الحاويات في "كالاو" بالقرب من العاصمة ليما، بما في ذلك التخزين والتوزيع ومناولة البضائع لتوفير حلول مصممة خصيصا لمجموعة من القطاعات الصناعية في البلاد.





واضافت انه علاوة على ذلك فإن هذا الاستحواذ يتكامل مع أول مركز لوجستيات ذكي في "لورين" والذي يتصل من خلال الألياف البصرية بمحطة "كالاو" حيث يقدم المركز المعلومات إلى الميناء والجمارك لتمكين العملاء من إدارة حركة بضائعهم باستخدام أجهزتهم الإلكترونية والهواتف الذكية الخاصة بهم.





وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ان هذه الصفقة الهامة تؤكد ثقة المجموعة بآفاق نمو اقتصاد البيرو وتصب في إطار استراتيجية موانئ دبي العالمية لتنويع أعمالها لتشمل القطاعات التكميلية، مشيرا إلى مساهمة المجموعة باعتبارها لاعبا أساسيا في جهود تطوير التجارة العالمية ورفدها بالخدمات المبتكرة التي تسهل انتقال البضائع عبر غرب العالم وشرقه وفي الوقت ذاته تعزز دورها في قيادة التجارة العالمية انطلاقا من مساهمتها في إعلاء شأن دولة الإمارات وتحقيق تطلعاتها ورؤاها بتبوء مراتب متقدمة عالميا على كافة الأصعدة تماشيا مع توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة.





وذكر أن إضافة "كوسموس أجانسيا ماريتيما" إلى محفظة موانئ دبي العالمية يخدم مصالحها في منطقة الأمريكيتين التي تعد سوقا هاما بالنسبة إليها ويتكامل مع شبكة أعمالها من محطات الحاويات في كل من البيرو وجمهورية الدومينيكان والأرجنتين والإكوادور وسورينام كما يعزز من قيمة الخدمات التي توفرها المجموعة لعملائها في المنطقة الزاخرة بإمكانات نمو بارزة.





وبدوره قال جيرارد فان دان هيوفل المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية - البيرو أن عملية الاستحواذ هذه تسهم في تنويع عائدات أعمالنا من خلال مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية، لافتا الى قيامهم بالفعل بتشغيل أكبر منشأة للحاويات في البلاد في "كالاو" التي سرعان ما أصبحت رائدة للتجارة على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية وهذا سيعزز من قيمة خدمات المجموعة .