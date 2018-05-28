الكرملين: التواجد الأمريكى الدائم فى بولندا سيضر الأمن الأوروبى

عبّر الكرملين عن قلقه بشأن تقارير إعلامية بأنّ بولندا طلبت وجود عسكرى أمريكى دائم على أراضيها، قائلاً إنّ توسّع حلف الناتو تجاه حدود روسيا يقوض الاستقرار فى أوروبا.

ووفقاً لمقترح وزارة الدفاع البولندية الذى أوردته وسائل الإعلام المحلية، أنّ وارسو ستقدّم مليارى دولار لتمويل مثل هذا الوجود العسكرى.

وأكد مصدر حكومى في بولندا، لوكالة رويترز، أنّه تمّ تقديم هذا المقترح بالفعل، بينما لم ترد وزارة الدفاع البولندية على الفور على طلب للتعليق.

وردا على ذلك، قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنّ من حق كل بلد اتخاذ مثل هذه القرارات السيادية، لكنه سيضر بالأمن العام فى القارة.

وقال بيسكوف، "عندما نرى التوسع التدريجى للهياكل العسكرية للناتو نحو حدودنا، فهذا بالطبع لا يخلق الأمن والاستقرار في القارة، بل إلى اتخاذ إجراء مضاد من الجانب الروسى من أجل تحقيق التوازن والتكافؤ الذى يتم انتهاكه فى كل مرة بهذه الطريقة".