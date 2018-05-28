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بني سويف يضم مدافع قنا لموسمين

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:43 م
بني سويف يضم مدافع قنا لموسمين
محمد عوض الله
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محمد الحسيني
 
نجحت إدارة بني سويف الرياضى في إتمام التعاقد مع محمد عوض الله لاعب قنا الرياضى، الذي يشارك في مركزي المدافع والجناح الأيسر وهو من مواليد 1996 وأحد ناشئي المنصورة.


ويعد محمد عوض الله من العناصر المميزة في الصعيد، وكانت عدة أندية من الصعيد ترغب في ضمه إلى أن رغبته في الانتقال للفريق السويفي الذى حصل علي الاستغناء مقابل 80 ألف جنيه.


وينضم اللاعب لصفقات بنى سويف الجديدة مثل معتز محروس وبوجا ومحمود عاطف ومحمد صادق.

المزيد عن: محمد عوض الله قنا بني سويف اخبار الرياضة اليوم
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