بني سويف يضم مدافع قنا لموسمين

نجحت إدارة بني سويف الرياضى في إتمام التعاقد مع محمد عوض الله لاعب قنا الرياضى، الذي يشارك في مركزي المدافع والجناح الأيسر وهو من مواليد 1996 وأحد ناشئي المنصورة.









ويعد محمد عوض الله من العناصر المميزة في الصعيد، وكانت عدة أندية من الصعيد ترغب في ضمه إلى أن رغبته في الانتقال للفريق السويفي الذى حصل علي الاستغناء مقابل 80 ألف جنيه.









وينضم اللاعب لصفقات بنى سويف الجديدة مثل معتز محروس وبوجا ومحمود عاطف ومحمد صادق.



