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متى يستدعي تغيير الزجاج الأمامي للسيارة؟

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:34 م
متى يستدعي تغيير الزجاج الأمامي للسيارة؟
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تعتبر التلفيات التي تحدث في زجاج السيارة الأمامي من الأمور التي تزعج القائد أثناء قيادة السيارة، بحسب ما قالته الهيئة الفنية لمراقبة الجودة.

ففي حال وجود تلفيات في نطاق رؤية السائق أو كانت الأضرار أكبر من 5 ملم، فعندئذ يجب استبدال الزجاج الأمامي على الفور، ويوجد ما يعرف باسم "نطاق الرؤية البعيدة" في منتصف الزجاج فوق المقود على مسافة 5ر14 سم من اليمين واليسار، وفقًا لما قاله الخبراء الالمان.

وأضافت الهيئة أن نطاق المسح الخاص بمساحات الزجاج يحدد نطاق الرؤية البعيدة من أعلى ومن أسفل، وإذا كانت هناك شقوق في الزجاج الأمامي أطول من 5 سم أو على حواف الزجاج، ففي هذه الحالة أيضا يلزم تغيير الزجاج الأمامي على يد متخصصين، كما يمكن إصلاح التلفيات الصغيرة، التي لا توجد في نطاق رؤية السائق بواسطة الراتنج أو الشمع الصناعي.
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