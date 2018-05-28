أحمد عدوية وبوسى يتألقان في حفل غنائي ضخم داخل خيمة رمضانية بالشيخ زايد (صور)

أحيا كلا من النجم الكبير أحمد عدوية والفنانة بوسي، حفلا غنائيا، ضمن حفلات خيمة "ع الطاولة" بمول Galleria 40 بالشيخ زايد، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بحضور كبير للجمهور حمل شعار كامل العدد في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم النجمة الكبيرة بوسي وأبناء النجم الراحل نور الشريف، كما حضر ايضا الفنان الشاب أحمد داش وعائلة الكابتن عصام الحضري، والمصور أحمد كوتي.

الحفل من تنظيم شركة Sol لصاحبها مؤمن حسن، وتصوير وتوثيق الحدث لشركة كوتي ايمدجز.