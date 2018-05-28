"إسماعيل" يصدر قرارا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسته

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قرارا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسة رئيس الوزراء.





وعضوية كل من: وزراء الإسكان والصناعة والتضامن والمالية والتخطيط والنقل والقوى العاملة والتموين والتنمية المحلية والزراعة ورؤساء الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى الإستهلاكى المركزى والإتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والإتحاد التعاونى الزراعى المركزي.



