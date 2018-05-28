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"إسماعيل" يصدر قرارا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسته

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:37 م
إسماعيل يصدر قرارا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسته
شريف اسماعيل
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الفجر
 
أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قرارا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسة رئيس الوزراء.

وعضوية كل من: وزراء الإسكان والصناعة والتضامن والمالية والتخطيط والنقل والقوى العاملة والتموين والتنمية المحلية والزراعة ورؤساء الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى الإستهلاكى المركزى والإتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والإتحاد التعاونى الزراعى المركزي.

ويختص المجلس بدراسة المشاكل التى تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ووضع إطار عام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات والعمل على تفعيل دور التعاونيات.
المزيد عن: مجلس الوزراء مجلس أعلى للتعاون شريف إسماعيل أخبار مصر
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