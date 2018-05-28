روسيا تهدد تطبيق "تلغرام" بالحذف من هواتف "آيفون"





طلبت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات في روسيا، في رسالة إلى شركة "أبل" الأمريكية، حذف تطبيق "تلغرام" من متجر تطبيقاتها.





وقالت الهيئة في بيان: "أرسلت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات إلى شركة "أبل" رسالة تطالب من خلالها بوقف نشر تطبيق "تلغرام" الموجود في متجر التطبيقات على أراضي روسيا".





يذكر أن محكمة موسكو سمحت في 13 أبريل، لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق "تلغرام" في روسيا دون انتظار القرار في الاستئناف، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

واستغرقت الجلسة التي لم يحضرها محامو التطبيق، أقل من نصف ساعة.





وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.





وواجه تطبيق "تلغرام" صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية يونيو 2017، كان "تلغرام" على وشك الحظر في روسيا بعد رفضه تقديم لـ "روس كوم نادزور" معلومات لإدراجه في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، "تلغرام" أعطى المعلومات المطلوبة أي بيانات تسجيل الشركة ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين.



