عاجل.. العثور على جثة الإخواني الهارب من مستشفى الإسماعيلية بطريق الواحات في أكتوبر

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية عن العثور على جثة الإخواني الهارب من مستشفى الإسماعيلية بطريق الواحات في أكتوبر.





وقال المصدر إنه فى إطار ملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين وتتبع حركتهم، فقد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تُفيد اعتزام مجموعة من هؤلاء العناصر الإلتقاء بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق الواحات، دائرة قسم شرطة ثالث مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.





وأوضح المصدر أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المعنى.





وأسفرت عمليات تمشيطه عن رصد تواجد بعض الأشخاص وحال اقتراب القوات منهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.





وأضاف المصدر أن تبادل إطلاق النار وعمليات تتبعهم أسفرت عن العثور على جثة أحدهم وتبين أنه الهارب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية العام، بتاريخ 26 مايو الجاري، الإخواني إبراهيم محمد عبدالحميد متولى، مواليد 17/12/1990، حاصل على الثانوية الأزهرية، يُقيم 101 شارع المستشفى الأميري بالإسماعيلية، والذى يُعد أحد عناصر الحراك المسلح للجماعة الإرهابية، وتم ضبطه خلال عام 2014 لمشاركته بعمليات العنف ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية 250/50/2016 جنايات عسكرية الإسماعيلية "عمليات نوعية".





كما عُثر على بندقية آلية عيار 7.62*39 ذات دبشك ينطوى وعدد من الطلقات والفوارغ من ذات العيار، ودراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية.