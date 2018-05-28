طريقة تحضير أرز مقرمش مع التونة الحارة

أرز مقرمش مع التونة الحارة، من المقبلات اليابانية الغنية بالمذاق والمكونات النابعة من هذا المطبخ الاصيل.





ويتميز هذا الطبق بتجانس الارز المطبوخ مع خلطة التونة الحارة ومزيج من الصلصات والمكونات الاخرى التي تجعل من هذا الطبق خيارا ممتازا لتقديمه على السفرة.





المقادير:

30 ملل زبدة مصفاة .

180 جرام ارز مطبوخ (يفضل استخدام ارز السوشس) .

5 ملل خل السوشي .

5 ملل صلصة الصويا .

73 جرام مزيج التونة الحارة .

فلفل حار .





خلطة التونة الحارة:

60 جرام تونة طازجة مطحونة .

1 ملل زيت صيني حار (رايو) .

1 جرام بيض السمك البرتقالي (ماساغو) .

10 جرام مايونيز حار .

1 جرام بصل اخضر مفروم ناعم.





طريقة التحضير:

- لاعداد خليط التونة الحارة، امزجي المايونيز الحار مع بيض السمك البرتقالي والزيت الصيني الحار في وعاء.

- حركي التونة المطحونة برفق، ثم ضعي البصل الاخضر عليها، مع الحرص على عدم الافراط في المزج. ثم احفظي المزيج في الثلاجة لحين استخدامه.





- لتحضير كعك الارز، ضعي الزبدة في المقلاة وسخنيها على درجة حرارة متوسطة. امزجي ارز السوشي والخل معا ليصبح الارز دبقا. قسمي الأرز إلى أربعة حصص مستطيلة ومتساوية ثم اطهي كل جانب لمدة تتراوح بين 4 و5 دقائق، حتى يكتسب لونه الذهبي المائل إلى البني ويصبح مقرمشاً.





- ضعي الأرز المقرمش على طبق التقديم ورشي صلصة الصويا على كل جانب.





- اجمعي كعك الأرز في طبق التقديم وضعي ملعقة كاملة من مزيج التونة الحارة على كل كعكة أرز.





- زيني كل كعكة بشرائح فلفل حار رفيعة وقدميها مع صلصة الصويا.



