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عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للسيسي

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:34 م
عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للسيسي
السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا اللرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 236 لسنة 2018، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى للقوات البحرية.
 
ووفقاً للقرار: "تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبي للقوات المسلحة) بمناسبة مرور 50 عاماً علي المدمرة (إيلات) وتكون من طبقة واحدة من البرونز طبقاً للرسوم والمواصفات المرفقة وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن.

ونص القرار، على منح هذه الميدالية لجميع أفراد القوات البحرية الموجودين بالخدمة يوم 21/10/2017، على النحو التالى: جميع الضباط والدرجات الأخرى- جميع طلبة الكلية البحرية- ضباط القوات البرية والبحرية الذين عملوا بالقوات البحرية يوم 21/10/2017.
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