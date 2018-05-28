البورصة السعودية تواصل التراجع فى جلسة اليوم

أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع مع إغلاق المؤشر العام للسوق- تاسي باللون الأحمر للجلسة الرابعة على التوالي، وتحول مؤشر السوق الموازي- نمو للخسائر في نهاية الجلسة مقارنة بأدائه بتعاملات الأحد.





وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.12% لدى إغلاق التعاملات وبعد الانتهاء من مزاد تحديد سعر الإغلاق، فاقدا 9.28 نقطة من رصيده، ليتواجد عند مستوى 7962.77 نقطة.





وشهدت التداولات بالسوق الرئيسي تعافيا بجلسة اليوم، وسط تحقيق سيولة بلغت 2.93 مليار ريال، مقابل 2.07 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 138.07 مليون سهم، مقابل 101.48 مليون ريال.





وأغلق 13 قطاعا على تراجع، وجاء في مقدمتها "العقارات" بنسبة 2.5%؛ متأثرا بأداء سهم "الأندلس" متصدر خسائر السوق بنسبة 9.99%، يليه قطاع "النقل والمواصلات" بنحو 2%، ثم "الرعاية الصحية" بـ 1.2%.





وأنهى 6 قطاعات تعاملات اليوم على ارتفاع تصدرها "الاتصالات" بنحو 0.9%، و"تجزئة الأغذية" بـ 0.7%، كما صعد "البنوك" بنسبة 0.17%.





وجاء سهم "التأمين العربية" بمقدمة الارتفاعات بنسبة 5.5%.





واستحوذ سهم "سابك" على السيولة بقيمة 555.47 مليون ريال، وسيطر "دار الأركان" على الكميات بـ 46.1 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي- نمو، عاد للخسائر بختام التعاملات مع تراجع نسبته 3.2%، فاقدا 98.73 نقطة، ليهبط لمستوى 3007.70 نقطة.





وبلغت السيولة بالموازي 788.09 ألف ريال، مقابل 509.72 ألفا في الجلسة الماضية، بالتداول على 44.48 ألف سهم، مقارنة بـ 33.19 ألف سهم بجلسة الأحد.





وتصدر سهم "باعظيم" خسائر الموازي بانخفاض نسبته 5.7%، وارتفع "العمران" وحيدا بنحو 5%.





وسيطر "أبو معطي" على تداولات الموازي بسيولة بلغت 264.76 ألف ريال، وبكميات 24.39 ألف سهم.





وتراجع "تاسي" بتعاملات الأحد للجلسة الثالثة على التوالي دون مستوى 8000 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو، مخالفا اتجاه السوق الرئيسي بنسبة 1.97%.





تصدر قطاع العقارات التراجعات متأثرا بأداء سهم "الأندلس" بخسائر بلغت 9.99%.