طريقة تحضير كيكة الموز مع بذور الشيا

طريقة عمل كيكة الموز باستخدام بذور الشيا، من وصفات الحلويات السهلة والشهية والتي تقدم فوائد صحية عديدة.





والمعروف ان الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وهو فعال في تعزيز طاقة الجسم وتحسين الحالة المزاجية كما يساعد على النوم، فيما ان بذور الشيا تعد من افضل الاطعمة الصحية وهي تعزز صحة القلب والجهاز الهضمي وتقوي العظام وتضفي الاشراقة على البشرة.





تعلمي معنا اليوم طريقة عمل كيكة الموز مع بذور الشيا من الطهاة في شركة "انديا جيت" للمواد الغذائية.





1 ملعقة طعام بذور الشيا .

1ملعقة صغيرة صودا الخبز .

2 كوب طحين لوز .

1 كوب موز مهروس .

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة .

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا .

½ كوب حليب جوز الهند .

⅓ كوب عسل .

4 ملعقة طعام زيت جوز الهند .

¼ كوب جوز مفروم .

¼ كوب دقيق التابيوكا .

½ ملعقة صغيرة ملح .





طريقة التحضير:

- اخلطي دقيق اللوز مع دقيق التابيوكا و صودا الخبز والملح ثم أضيفي بذور الشيا.





- في وعاء منفصل، اخلطي زيت جوز الهند (وهو غير ذائب) مع العسل باستخدام خلاط يدوي .





- أضيفي البيض واحدة تلو الاخرى مع الاستمرار في التحريك والمزج .





- أخيرا أضيفي الموز المهروس ثم خلاصة الفانيليا يليهما حليب جوز الهند مع التحريك المستمر حتى يتكون لديك خليط كريمي متناسق القوام .





- قومي بصب الخليط الكريمي مع المكونات الجافة ثم ابدئي بخلط المكونات مرة أخرى بخلاط اليد لتشكيل عجينة الكيك النهائية .





- قومي بفرد ورق الخبيز غير اللاصق داخل صينية الخبز حتى يغطّي جانبي الصينية مع ترك زيادة منه من جهة المقابض لتتمكني من تحريك الكعكة بسلاسة بعد الانتهاء من الخبز .





- صبي الخليط بالتساوي في الصينية، ثم قومي بنثر طبقة من الجوز على وجه الكعكة للتزيين .





- اخبزيها على درجة حرارة 350 مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تخرج الشوكة نظيفة عند غرزها في منتصف الصينية .



