"جيسي" تحتفل بالعيد الوطني الـ72 للأردن (صور)

أشعلت النجمة اللبنانية "جيسي" الأجواء داخل أحد المطاعم الشهيرة، مساء أمس الأحد في عمان، وذلك خلال سهرة فنية مميزة احتفالًا بالعيد الوطني الـ 72 للمملكة الأردنية الهاشمية.

خطفت "جيسي" الأنظار بأناقتها وصوتها الدافئ، وشهدت السهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

قدمت "جيسي" باقة متنوعة من أجمل أغانيها والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، كما توجهت بالتحية والتهنئة إلى الأردن وشعبها.

على صعيد آخر، تستعد "جيسي" لإطلاق أغنية جديدة منفردة في شهر يوليو المقبل، كما تستعد للسفر الى قبرص لإحياء سهرة غنائية في فندق الميريت.