طريقة عمل "شوربة الروبيان" اللذيذة

شوربة الروبيان، هي من أنواع الشوربة الآسيوية الفاخرة، التي تقدم بالنكهة الإستوائية مع إضافة حليب جوز الهند الغني السلس ، و كذلك تتبل بالتوابل التايلندية و صلصة السمك الحلوة المالحة ، و بتحضير المكونات ، يمكن إعداد هذه الشوربة خلال 10 دقائق .





لك أن تعدي هذه الوصفة لشوربة الروبيان على طريقة مدونة الطعام bettycrocker.com .





المقادير:

500 جرام روبيان مقشر .

1 ملعقة كبيرة بهارات تايلندية .

1 رشة زيت سبراي .

1 كوب فليفلة ملونة مقطعة مربعات .

2 ½ كوب مرقة دجاج .

1 ملعقة كبيرة صلصة سمك .

1 علبة حليب جوز الهند .

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون .

1 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة.





طريقة التحضير:

- تتبل قطع الروبيان المقشرة بالتوابل التايلندية، وترش مقلاة موضوعة على نار متوسطة بسبراي الزيت، ويقلى الروبيان بالمقلاة لمدة دقيقتين، ثم يرفع الروبيان عن المقلاة و يغطى ليحتفظ بحرارته.





- تضاف الفليفلة الملونة إلى المقلاة وتقلى لمدة دقيقتين حتى تذبل، ثم تضاف إليها صلصة السمك وتترك لتغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.





- يسكب حليب جوز الهند على المقلاة و كذلك يضاف الروبيان المقلي ويعصر عليه عصير الليمون ويتبل الخليط بالملح و الفلفل الأسود بحسب الرغبة ، ثم تقلب مكونات الشوربة على النار لمدة 3 دقائق.



