طريقة عمل "شوربة الروبيان" اللذيذة
الإثنين 28/مايو/2018 - 05:28 م
شوربة الروبيان، هي من أنواع الشوربة الآسيوية الفاخرة، التي تقدم بالنكهة الإستوائية مع إضافة حليب جوز الهند الغني السلس ، و كذلك تتبل بالتوابل التايلندية و صلصة السمك الحلوة المالحة ، و بتحضير المكونات ، يمكن إعداد هذه الشوربة خلال 10 دقائق .
لك أن تعدي هذه الوصفة لشوربة الروبيان على طريقة مدونة الطعام bettycrocker.com .
المقادير:
500 جرام روبيان مقشر.
1 ملعقة كبيرة بهارات تايلندية.
1 رشة زيت سبراي.
1 كوب فليفلة ملونة مقطعة مربعات.
2 ½ كوب مرقة دجاج.
1 ملعقة كبيرة صلصة سمك.
1 علبة حليب جوز الهند.
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
1 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة.
طريقة التحضير:
- تتبل قطع الروبيان المقشرة بالتوابل التايلندية، وترش مقلاة موضوعة على نار متوسطة بسبراي الزيت، ويقلى الروبيان بالمقلاة لمدة دقيقتين، ثم يرفع الروبيان عن المقلاة و يغطى ليحتفظ بحرارته.
- تضاف الفليفلة الملونة إلى المقلاة وتقلى لمدة دقيقتين حتى تذبل، ثم تضاف إليها صلصة السمك وتترك لتغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- يسكب حليب جوز الهند على المقلاة و كذلك يضاف الروبيان المقلي ويعصر عليه عصير الليمون ويتبل الخليط بالملح و الفلفل الأسود بحسب الرغبة ، ثم تقلب مكونات الشوربة على النار لمدة 3 دقائق.
- تقدم شوربة الروبيان في سلطانيات وتزين بالكزبرة الطازجة المفرومة (حسب المذاق).
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