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باسل خياط يخطف مي سليم في "الرحلة"

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:26 م
باسل خياط يخطف مي سليم في الرحلة
باسل خياط
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الفجر الفني
 
تشهد أحداث الحلقة 12 من مسلسل الرحلة، الذى تخوض به الفنانة ريهام عبدالغفورالسباق الرمضاني، خطف الفنانة مى سليم، التى تتزوج من الكاتب وليد فواز خلال أحداث العمل، وبعد أن يخطفها أسامة، الذى يجسد دوره الفنان باسل خياط، يبدأ فى مساومة زوجها على أن يعطيه الفلاشة التى تحتوى على كل الماتريال الخاصة به وبزوجته رانيا.


"الرحلة" من إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته كل من (باسل خياط، ريهام عبد الغفور، محمود حجازي، مي سليم، وليد فواز، حنان مطاوع).
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