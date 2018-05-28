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خالد الجندي يطالب وزيرة الثقافة بتبني مشروع مكتبات المواصلات

الإثنين 28/مايو/2018 - 05:25 م
خالد الجندي يطالب وزيرة الثقافة بتبني مشروع مكتبات المواصلات
خالد الجندي
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هدى عبدالرازق
 
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الإنسان بدون قراءة لا يساوي شئ، مطالبًا وزيرة الثقافة بتبني مشروع مكتبات المواصلات.

وأشار "الجندي"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إلى أن المواطنين في المواصلات العامة لا يفعلوا أي شىء، معقبًا: "عودوا الناس على القراءة"، منوهًا بأن الأمة التي لا تقرأ لا قيمة لها، فالشعوب الجاهلة لا تصنع أوطان.
المزيد عن: مكتبة قراءة خالد الجندي ثقافة التوك شو أخبار مصر
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