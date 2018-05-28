تجديد حبس مدرس 4 أيام نصب على مواطنين في 15 مليون جنيه بالبساتين

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس مدرس 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين في 15 مليون جنيه بعد ايهامهم بتوظيفها فى مشاريع وهمية.





كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من كلٍ من ع.م،41 سنة سائق، وزوجته "ع.ف"، 43 سنة ربة منزل، بتضررهما من ع . ح" 40 سنة، مدرس، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لسابقة عمل الأول كسائق لديه، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه نظير مشاركتهما فى شراء سيارة حديثة بقصد تشغيلها .





وباجراء التحريات تم ضبطه وبمواجهته امام النيابه اعترف بالواقعة.





حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه وتم التجديد.