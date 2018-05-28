النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط 950 ألف صاروخ بحوزة تاجر في الجمالية
الإثنين 28/مايو/2018 - 04:09 م
داليا عادل
طلبت نيابة الجمالية الجزئية تحريات المباحث حول واقعة ضبط 8 كراتين بداخلهم 950 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع ، كما تم التحفظ عليهم تمهيدا لإعدامهم.
وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية تفيد بان أ .أ30 سنة تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4173 لسنة 2011م الموسكي "سلاح بدون ترخيص" والمقضي فيها بالحبس سنة يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن مستأجر له .
وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه داخل المخزن وبحوزته كراتين بداخلهم 950 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والانواع.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.