النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط 950 ألف صاروخ بحوزة تاجر في الجمالية

طلبت نيابة الجمالية الجزئية تحريات المباحث حول واقعة ضبط 8 كراتين بداخلهم 950 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع ، كما تم التحفظ عليهم تمهيدا لإعدامهم.





وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية تفيد بان أ .أ30 سنة تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4173 لسنة 2011م الموسكي "سلاح بدون ترخيص" والمقضي فيها بالحبس سنة يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن مستأجر له .





وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه داخل المخزن وبحوزته كراتين بداخلهم 950 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والانواع.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.