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النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط 950 ألف صاروخ بحوزة تاجر في الجمالية

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:09 م
النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط 950 ألف صاروخ بحوزة تاجر في الجمالية
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داليا عادل
 
طلبت نيابة الجمالية الجزئية تحريات المباحث حول واقعة ضبط 8 كراتين بداخلهم 950 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع ، كما تم التحفظ عليهم تمهيدا لإعدامهم.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية تفيد بان أ .أ30 سنة تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4173 لسنة 2011م الموسكي "سلاح بدون ترخيص" والمقضي فيها بالحبس سنة يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن مستأجر له .

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه داخل المخزن وبحوزته  كراتين بداخلهم 950 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والانواع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
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