نائب وزير الصحة يزور مجمع "عناية" الطبي ويشيد بخدماته التطوعية

زار نائب وزير الصحة الدكتور حمد بن محمد الضويلع، مجمع جمعية عناية الطبي في حي السويدي، حيث تجول بأقسام المجمع وأبدى إعجابه بصرح عناية الطبي الذي اعتبره نموذجاً للعمل التطوعي الصحي.





وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأحمد الدريوش مدير المجمع، وجمع من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية. وفق صحيفة "سبق"





ودعا "الضويلع" الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين إلى استقطاع جزء من أوقاتهم للتطوع بمجمع عناية الطبي؛ انطلاقا من مسؤولياتهم المجتمعية تجاه المجتمع.





ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور "السويلم" إن الجمعية تشرفت بزيارة نائب الوزير والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الشراكة المتميزة بين الجمعية ووزارة الصحة .





وأضاف "السويلم": إن وزارة الصحة تدعم برامج جمعية عناية، وتقدم لها كافة التسهيلات التي تساهم في نجاحها، لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الصحة تعزز من توجه الدولة -حفظها الله- في التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخيري بما يسهم في نهضة المجتمع وتنميته.





وتابع: إن مجمع عناية يعد النموذج الأول في تقديم الخدمات الصحية الخيرية في منطقة الرياض ويستفيد من خدماته أكثر من 30.000 مستفيد من المرضى الفقراء والمحتاجين.





وأشار "السويلم" إلى أن مجمع عناية الطبي سيعزز الدور التكاملي مع المستشفيات الحكومية بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي سليم، ونرجو أن يكون هذا المجمع نموذجاً يحتذى به في العلاج الخيري على مستوى المنطقة ودول الخليج.







