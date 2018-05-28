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حسام حسن يطلب 5 صفقات للمصري البورسعيدي

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:09 م
حسام حسن يطلب 5 صفقات للمصري البورسعيدي
حسام حسن
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الفجر الرياضي
 
قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن حسام حسن، المدير الفني، طلب التعاقد مع 5 لاعبين في الانتقالات الصيفية الجاري، لافتًا إلى أن لجنة التعاقدات نجحت في التعاقد مع لاعبين طلبهما العميد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "نجحنا في ضم توريك جبرين، ولاعب أخر، ونتفاوض مع الثلاثي المتبقي.. لجنة التعاقدات اقتربت من الوفاء بكل احتياجات حسام حسن".

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