حسام حسن يطلب 5 صفقات للمصري البورسعيدي

قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن حسام حسن، المدير الفني، طلب التعاقد مع 5 لاعبين في الانتقالات الصيفية الجاري، لافتًا إلى أن لجنة التعاقدات نجحت في التعاقد مع لاعبين طلبهما العميد.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "نجحنا في ضم توريك جبرين، ولاعب أخر، ونتفاوض مع الثلاثي المتبقي.. لجنة التعاقدات اقتربت من الوفاء بكل احتياجات حسام حسن".



