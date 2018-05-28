نيللي كريم تواصل تصوير "اختفاء" في الزمالك (صور)

تواصل الفنانة نيللي كريم، اليوم الاثنين، تصوير أحداث مسلسل «اختفاء» في إحدى العقارات السكنية بمنطقة الزمالك، وتجمعها المشاهد مع الفنان هشام سليم والفنانة بسمة، والذي يعرض ضمن دراما رمضان الحالي.

تدور أحداث مسلسل «اختفاء» حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

«اختفاء» بطولة الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد ممدوح، الفنانة بسمة، والفنان هشام سليم، من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.