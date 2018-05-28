غدًا.. افتتاح مسرحية "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح غدًا الثلاثاء الموافق ٢٩ مايو الجارى العرض المسرحى الجديد "الحادثة" إنتاج فرقة مسرح الغد، ومن تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، ومن إخراج المخرج الشاب عمرو حسان، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة فى تمام الساعة العاشرة مساء.





تدور أحداث المسرحية فى قالب كوميدى حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنًا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.





"الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، ومن بطولة ياسمين سمير، مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى بالاشتراك مع إسلام البشبيشى، مجدى طلبة، محمد شوقى، حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد، ديكور محمد فتحى، ملابس أحمد فرج، إضاءة عز حلمى، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد على بكر، مادة فيلمية شادى أحمد، دعاية محمود حسن، إخراج عمرو حسان.



