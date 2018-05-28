BBC: بيل لن يعود إلى توتنهام.. والأقرب لضمه سان جيرمان ويوفنتوس





أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن جاريث بيل لن يعود إلى توتنهام بسبب أن النادي الإنجليزي لا يستطيع تقديم عرض مادي مناسب للاعب الويلزي.





انتقل "بيل" من نادي توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 85 مليون جنيه استرليني في عام 2013، كما أبرم الويلزي عقدًا جديدًا مع الملكي حتى عام 2022 ويُعتقد أنه يتقاضى راتب 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.





وأوضحت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن في حال قرر جاريث بيل ترك الريال سيكون راتبه ضخمًا، إلا أن عددًا قليلاً جدًا من الأندية قد يتناسب مع مطالبه المالية الحالية.





ارتبط اسم بيل مع عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، كان اللاعب قريب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد إلا أن الأخير قد تعاقد مع أليكسيس سانشيز في يناير الماضي، كما سيركز جوزيه مورينيو على تعزيز مراكز أخرى في الانتقالات الحالية.





ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع رياض محرز من ليستر، في حين أن موقف تشيلسي الإداري غير المستقر يجعل انتقال جاريث بيل إلى ستامفورد بريدج أكثر تعقيدًا على المدى القصير.





كما قالت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان يتمتع بالموارد المالية التي تجعله يتعاقد مع بيل، أيضًا أندية بايرن ميونيخ ويوفنتوس.



