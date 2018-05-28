الأمن العام يوجة حملات مرورية وانضباطية على مستوى الجمهورية



وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.





وأسفرت الجهود خلال يوم 26 الجارى عن ضبط 49333 مخالفة مرورية، وذلك على النحو التالى ( 7159 الإدارة العامة للمرور - 7503 القاهرة - 7303 الجيزة – 2719 الإسكندرية - 359 مطروح -2530 البحيرة - 918 الغربية - 1229 المنوفية - 1600 كفرالشيخ - 1387 القليوبية - 953 الدقهلية - 1490 الشرقية - 758 دمياط - 1161 الإسماعيلية - 1736 بورسعيد - 641 السويس – 37 شمال سيناء - 548 جنوب سيناء -1020 الفيوم -601 بنى سويف - 2254 المنيا - 1148 أسيوط- 131 الوادى الجديد- 518 سوهاج - 990 قنا - 1533 الأقصر - 630 أسوان - 476 البحر الأحمر) وأبــرزهـــــا:

(342) زيادة التعريفة المقررة.

(1917) مواقف عشوائية.

(6898) إنتظار خاطئ.

(468) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.





يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر



تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، من ضبط 49333 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24ساعة الماضية.