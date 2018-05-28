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تجديد حبس عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:08 م
تجديد حبس عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة
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إسلام الداوي
 
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة معلومات مفادها قيام "عبد الرحمن ع ج"  27 سنة عامل بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة ملكه الكائنة بالطابق الأرضى بعقار بمنطقة عرب سلام.

وعلى الفور تم باستهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء قيامه بأعمال حفر داخل الشقة ، وعثر بداخلها على حفره قطرها متر بعمق 15 متر ، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور شفط مياه، 2 كوريك ، خرطوم مياه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات وجدد له الحبس
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