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أمن جازان يضبط مواد مخدرة ومحظورة في 3 عمليات منفصلة

الإثنين 28/مايو/2018 - 03:57 م
أمن جازان يضبط مواد مخدرة ومحظورة في 3 عمليات منفصلة
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الفجر السعودي
 
تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط كمية من المواد المخدرة والمحظورة وذلك في ثلاث عمليات منفصلة.

وتفصيلاً، أطاحت الدوريات في العملية الأولى بشاب ثلاثيني في نقطة مفاجئة بتقاطع بخشة، حيث عُثر بحوزته على ٤٧ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة. وفق صحيفة "سبق"

وتمكن رجال الأمن في العملية الثانية من ضبط شاب عشريني يستقل مركبة من نوع "كامري" بنقطة الفرز الأمني على طريق صبيا- جازان عثر بحوزته على ١٠ حبات كبتاجون.

وشهدت العملية الثالثة، ضبط مواطن ثلاثيني يستقل مركبة من نوع "كامري"، وعثر بها على ٣٤ حزمة من القات المحظور مخبأة بشكل محكم بصدام المركبة الأمامي وأسفل المراتب.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره للفرق المشاركة في العمليات، مطالباً بمضاعفة الجهود.

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