للتحلية بعد الإفطار.. جربي تحضير طب كيك الكنافة

المقادير

½ كيلو كنافة

½ كوب سمن

¼ كوب سكر بودرة

مكسرات أو جبنة





الشربات:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

قطرات من الليمون





طريقة التحضير

نفرك الكنافة جيدا مع نصف مقدار السمن و ¼ كوب السكر حتى تتشبع الكنافه بالسمن جيدا.

نضع سمن بقاع قوالب الكب كيك ثم نضع مقدار من عجينة الكنافة ونضغط عليها جيدا.

نضع المكسرات أو الجبن ونغطي بمقدار من الكنافة نضع الكنافة بالرف الوسط على درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق تقريبا أو حتى تحمر من الجوانب.

ثم نضع القوالب تحت الشوايه حتى تحمر تسقى الكنافة وهي ساخنه بالشربات البارد وتزين بالفستق.