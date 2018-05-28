محمد رمضان الأعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب بـ"نسر الصعيد" (صورة)

حصل مسلسل «نسر الصعيد» بطولة الفنان محمد رمضان، على المركز الأول بأعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» متخطيًا 56 مليون مشاهدة بعد 10 أيام من انطلاق الماراثون الرمضاني.

يجسد «رمضان» خلال الأحداث شخصية «زين» ضابط شرطة من محافظة قنا، ويحاول نشر العدل ورفع الظلم عن المظلومين وضبط الخارجين على القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية حتى يسود العدل في كل مكان.

تنافس شركة العدل جروب للإنتاج الفني خلال سباق دراما رمضان، بمسلسل «نسر الصعيد» بطولة الفنان محمد رمضان، و«أرض النفاق» بطولة الفنان محمد هنيدي، و«اختفاء بطولة الفنانة نيللي كريم، و«لدينا أقوال آخرى» بطولة الفنانة يسرا.

وفي نفس السياق حقق مسلسل «أرض النفاق» بطولة الفنان محمد هنيدي نجاحًا كبيرًا بالرغم من عدم عرضه على فضائية مصرية، وجاءت ردود الأفعال اجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل على أعلى نسبة مشاهدة على التليفزيون السعودي متفوقًا على الكثير من الأعمال الدرامية الآخرى.

وتتصاعد مع الأيام اللوحة الفنية البارزة للفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل «اختفاء» والذي يعتبر بمثابة مفاجأة فنيّة تقدمها للجمهور، بشكل جديد ومختلف عن نوعية الأعمال التي قدمتها قبل ذلك، وتتوالى الأحداث الدرامية في إطار اجتماعي ممتلئ بالإثارة والتشويق.

ويتميز مسلسل «لدينا أقوال آخرى» بطولة الفنانة يسرا، بوجود عدد من الوجوه الجديدة، ايمانًا من شركة العدل جروب بالفنانين الشباب وخلق براعم جديدة للمستقبل، وتتصاعد الأحداث في ملحمة درامية تحتوي على الكثير من الإثارة، محققًا صدى جيد على مواقع التواصل الاجتماعي.