رئيس المصري: أريستيد بانسيه حصل على كل مستحقاته ولم نجدد عقده

قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن النادي تكفل بكاف مصاريف علاج البوركيني أريستيد بانسيه مهاجم الفريق، لافتًا إلى أنه لا يعلم أسباب هجوم اللاعب على النادي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "بانسيه سافر للعلاج ونرسل له مرتبه الشهري، وننتظر فواتير العلاج لتسديد الأموال له.. تحدثت معه شخصيًا وأكدت له على طلب أي شيء يحتاجه، والأمور تسير على ما يرام".

وأكمل حلبية: "لم نجدد عقده حتى الآن، يتبقى له موسم معنا، وفي حال طلب الجهاز الفني تمديد التعاقد لن نمانع".